Dieren in Artis genieten in bloedhitte van verkoelende snack

AMSTERDAM - In Artis zijn de dieren vandaag getrakteerd op een extra verkoelend maaltje. De mazzelaars kregen namelijk hun dagelijkse portie groente en fruit in een blok ijs geserveerd.

In Artis liggen alle dieren door de warmte op apegapen. Ze verblijven in de schaduw of zoeken de koelte van hun binnenverblijven op. Om ze nog wat extra verkoeling te geven, hebben de verzorgers water met fruit ingevroren als lekkere koude snack.

Dierenverzorger Johan Lof is blij dat hij de dieren een beetje kan helpen met dit warme weer. "Als extra verkoeling heb ik er maar een straal water op gezet."

Lagere temperaturen

Gelukkig voor de dieren gaan de temperaturen later deze week weer naar beneden. De rest van de week wordt het namelijk rond de 25 graden.