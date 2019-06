Automobilist crasht tegen boom in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een automobilist is vanmiddag op de Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp tegen een boom gereden. De schade aan de auto is groot: de voorkant is compleet ingedeukt.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van het voertuig is volgens een getuige naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.

De auto is inmiddels opgeruimd door een berger. De weg is weer open.