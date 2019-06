Verkoelende douche is voor varkens van levensbelang tijdens hitte

MIDDENBEEMSTER - Niet alleen mensen hebben last van de hitte. Ook sommige dieren kunnen slecht tegen de huidige tropische temperaturen. Bijvoorbeeld voor varkens. Bij temperaturen boven de 25 graden moet er voor dit dier dringend maatregelen worden genomen.

Op varkensboerderij Beemsterlant doen ze dat. Eigenaar Tim van der Mark over de verkoelingsmachine in zijn stal:

"Het is een soort van douche. Het zorgt ervoor dat er fijne nevel in de lucht komt en die zorgt voor de verkoeling", legt Van der Mark uit.

De varkens op Beemsterlant - met name de zwangere zeugen - hebben enorm veel last van de hitte. En het koelen is geen luxe, maar juist van levensbelang, weet Tim te vertellen aan NH Nieuws.

"Als een varken overhit raakt is de kans groot dat hij overlijdt. Dat komt omdat een varken niet kan zweten. Dus hij krijgt van de hitte een soort stress en kan die niet kwijt en overlijdt aan de stress. En dat is de reden dat we verkoelen om zeker te zijn dat ze lekker rustig blijven."