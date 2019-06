Leeghwaterbrug Alkmaar gaat weer dicht: file neemt langzaam af

ALKMAAR - Door een technische storing aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar is er een verkeersinfarct ontstaan op de N242 en de A9 in de richting van Den Helder. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van bijna aan uur. Inmiddels is de brug weer gerepareerd.

Door een defect kon de brug niet meer dicht. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de hitte van de afgelopen dagen. De provincie is niet bereikbaar voor commentaar.

Automobilisten in de richting van Den Helder moeten nog wel rekening houden met een vertraging van een half uur. Er staat bij Uitgeest namelijk een kapotte auto op de snelweg.