Medemblikker (22) opgepakt voor neersteken van 20-jarige man op kermis in Schagen

SCHAGEN - Een 22-jarige man uit Medemblik is vanochtend aangehouden voor het neersteken van een 20-jarige man uit Anna Paulowna.

Dat gebeurde afgelopen weekend op de kermis in Schagen, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer werd daar in zijn borst gestoken en raakte zwaargewond. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Op diezelfde dag werd al een 22-jarige man uit Schagen gearresteerd. Zijn rol is onderzocht, maar hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Lees ook: Man (20) uit Anna Paulowna zwaargewond op kermis Schagen: Schagernees (22) gearresteerd

De vandaag opgepakte 22-jarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Wat er precies tussen hem en het slachtoffer heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. "Het was bij een uitgaansgelegenheid en er werd veel feest gevierd. Veel mensen hebben niet gezien wat er precies is gebeurd", zo liet een getuige weten aan NH Nieuws.