Metropassagier bedreigd met vuurwapen na opmerking over vrouwonvriendelijk gedrag

AMSTERDAM - Twee mannen hebben maandag 10 juni in de metro een man met een vuurwapen bedreigd nadat die man hen even daarvoor had aangesproken op vrouwonvriendelijk gedrag.

De twee stapten op Station Sloterdijk in lijn 50 en vielen in de metro meerdere vrouwen lastig.

Een man die tegenover een van die vrouwen zat, pikte het niet en sprak het duo erop aan, waarop een van de twee een vuurwapen pakte en van dichtbij op het hoofd van de man richtte. Op dat moment stopte de metro bij de halte Jan van Galenstraat, waar ze uitstapten.

Het incident gebeurde die dag rond 16.40 uur. De politie hoopt dat mensen die getuige zijn geweest contact met hen opnemen.