Bouwvallig klokmakershuisje in Koog aan de Zaan weer in ere hersteld

KOOG AAN DE ZAAN - Jarenlang stond het 18e eeuwse pand schots en scheef weg te rotten, maar nu kan het klokmakershuisje in Koog aan de Zaan er dankzij een renovatie weer voor jaren tegenaan.

De fundering is uitvoerig gerestaureerd, zonder dat het huisje moest worden afgebroken. Het was een lastige en kostbare klus om het, op het oog eenvoudige, pand te redden.

'Wordt niet naar omgekeken'

Juist omdat het klokmakershuisje zo eenvoudig is, wordt het een zeldzaamheid in de Zaanstreek. "Voor huizen met alure en chique kantoren wordt wel goed gezorgd, maar van dit soort alledaagse pandjes zijn er nog maar weinig over", verklaart Roos van Enter van Stichting Stadsherstel. "Ze werden met het grootste gemak platgegooid of stortten vanzelf wel in elkaar, omdat niemand er naar omkeek."

Dit huisje is nog extra bijzonder, omdat de firma Honig er jarenlang een kantoor in had gevestigd. Zo'n typisch Zaans voedingsmiddelenbedrijf net als Van Houten, Verkade en Calvé. Later werd het de uitvalsbasis van de technische dienst en het tuinpersoneel van Honig.

Verhuren

Tegenwoordig is het huisje van Stadsherstel, dat de restauratie heeft uitgevoerd. De stichting koopt monumenten van gemeenten en partilulieren om ze te restaureren en zo te behouden voor de toekomst. De panden worden vaak verhuurd voor een schappelijke prijs aan woningzoekenden of aan instelingen en organisaties die huisvesting nodig hebben.

In het geval van het klokmakershuisje van Koog aan de Zaan komen de oude bewoners die er al 15 jaar inzitten weer terug. Ze verhuizen volgende week.