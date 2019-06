Elf jaar cel voor Haarlemmer die zijn vrouw doodde

HAARLEM - Een 55-jarige Haarlemmer die zijn 38-jarige vrouw heeft gedood door haar keel door te snijden, moet onvoorwaardelijk elf jaar lang de cel in. De rechtbank in Haarlem nam de eis van het OM over.

Tijdens de zitting twee weken geleden gaf de man aan afgelopen winter uit noodweer te hebben gehandeld tijdens een ruzie in de slaapkamer. Hij zou zich hebben moeten verdedigen en de emoties waren hoog opgelopen.

Dat verhaal heeft de rechtbank verworpen. De vrouw is op haar buik aangetroffen. Dat past niet bij het verhaal dat de veroordeelde zich destijds moest verdedigen. De rechtbank overweegt dat de man zijn vrouw zonder aanwijsbare reden heeft gedood.

Onherstelbaar leed

In het vonnis staat: "Verdachte heeft met dit misdrijf het slachtoffer het leven ontnomen en daarnaast groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de familie en andere naasten van het slachtoffer, onder wie twee, nog zeer jonge, kinderen die nu zonder hun moeder verder moeten leven."

Mishandelen

De rechtbank veroordeelt hem niet voor het jarenlang mishandelen van zijn kinderen. Er was geen bewijs voor, buiten de verklaringen van de twee jonge kinderen om.