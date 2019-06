Obdammer Maurice B. veroordeeld tot 15 maanden celstraf vanwege drugs- en wapenbezit

OBDAM - De rechtbank in Alkmaar heeft Maurice B. uit Obdam vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Bij hem thuis werden op 7 en 8 maart honderden xtc-pillen, drugs en wapens gevonden.

Bovendien werd er in een nabijgelegen loods een hennepplantage aangetroffen. Hij gebruikte die plantage naar eigen zeggen niet voor de handel, maar om een eigen soort te kweken. Hij vertelde ook dat de xtc-pillen, die in zijn huis waren gevonden, daar al jaren lagen van vroegere handel. En de pistolen zou hij hebben om zichzelf te beschermen omdat er al meerdere malen zou zijn ingebroken.

Lees ook: Twintig maanden cel geëist tegen verdachte Obdammer drugsdealer



Het Openbaar Ministerie geloofde er niets van. "Door de hoeveelheid die we aantroffen en hoe de woning eruit zag, ligt drugshandel meer voor de hand dan eigen gebruik. Als je zakjes hebt, en een weegschaal, dan heb je in ieder geval de schijn tegen", vertelt persofficier Annette van Kooij. Het OM eiste daarom een celstraf van twintig maanden.

Naast zijn veroordeling tot gevangenisstraf krijgt Maurice B. een meldplicht bij de reclassering en moet hij verplichte ambulante behandeling ondergaan.



Eerder veroordeeld

Het is niet voor het eerst dat B. voor de rechter moest komen. Zo staan er ook nog twee voorwaardelijke straffen open. Een week cel vanwege een bedreiging, en nog eens een maand voor een wietplantage in dezelfde loods - die overigens eigendom van zijn moeder is.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte over de rechtszaak: