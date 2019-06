Lappendag stelt andere tijden in voor traditionele 'drooglegging' van horeca

HOORN - Tijdens Lappendag in Hoorn wordt dit jaar voor het eerst een nieuwe tijd gehanteerd waarop de horecagelegenheden geen alcohol meer verkopen. De burgemeester gaat in op dit verzoek, wat afkomstig is van de horeca-ondernemers uit te binnenstad. Ze willen later beginnen en later sluiten.

Traditiegetrouw eindigt de kermis in Hoorn met de viering van Lappendag, op de derde maandag van de maand. Dit jaar valt Lappendag op maandag 19 augustus. De 'drooglegging' op Lappendag is in het leven geroepen omdat bezoekers al vroeg in de ochtend beginnen met drinken. Daarom zouden horeca hun deuren vroeger sluiten.

Lees ook over Lappendag 2018: Vroeg uit de veren voor de traditionele Hoornse lappendag

Oorspronkelijk openen de horeca in Hoorn hun deuren al om 06.00 uur in de ochtend en sluiten ze de deuren om 16.00 uur. Tegenwoordig merken de horeca dat dit niet meer van deze tijd is en daarom stellen ze de burgemeester voor om de deuren pas om 17.00 uur te sluiten en als compensatie pas om 09.00 uur te openen.

Niet meer van deze tijd

"De feestviering is de afgelopen jaren enorm veranderd. Mensen gaan niet meer massaal 's ochtends vroeg drinken, die komen pas in de loop van de ochtend of rond het middaguur binnen lopen", aldus de horeca in Hoorn. De nieuwe aangepaste tijden worden per jaar geëvalueerd en beginnen dit jaar. Horecaondernemers hopen dat deze proef laat zien dat de traditionele drooglegging op den duur helemaal niet meer nodig is.