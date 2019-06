Jongeren maken erehaag bij uitvaart verkeersslachtoffer Ilayda (15) in Alkmaar

ALKMAAR - Vanmiddag is in Alkmaar de uitvaart van de 15-jarige Ilayda. Het meisje kwam woensdag om het leven bij een ongeluk op de Westtangent in Heerhugowaard.

Het ongeluk gebeurde iets voor 23.20 uur op het kruispunt van de Westtangent met de Abe Bonnemaweg. Ilayda werd aangereden door een personenauto en overleed direct aan haar verwondingen. Mogelijk was er sprake van een straatrace.

Lees ook: Politie zoekt specifieke getuige van dodelijk ongeluk Heerhugowaard

Voor de plechtigheid is veel belangstelling. Ook de pers mag bij het moment aanwezig zijn. Tientallen jongeren, vooral uit Heerhugowaard en Alkmaar, zijn naar de uitvaart gekomen. Ze zijn netjes gekleed, dragen bloemen en maken een erehaag.

Vanwege de warmte worden er flesjes water uitgedeeld. De weg is voor een deel afgezet en ook de politie is aanwezig.