Verdwaalde zeehond nu bij Breukelen: "Best zorgelijk vanwege hittegolf"

AMSTERDAM - De zeehond die zondag opdook bij een sluis in De Kwakel is verder gezwommen naar de provincie Utrecht. Het dier heeft gisteravond enige tijd vertoefd op een woonboot in het Oude Aa bij Breukelen. Het zeehondencentrum Pieterburen kreeg een melding van de eigenaresse van de woonboot, waar het dier op het dek lag.

Dat meldt mediapartner RTV Utrecht.

Eerder werd de zeehond ook al gezien in Amsterdam en Weesp. Nu vermoedt Pieterburen dat het dier ergens in de buurt van Utrecht bivakkeert. "De situatie is best een beetje zorgelijk", zegt Sander van Dijk. "Want de combinatie van een hittegolf met een Noordpoolzeehond is geen goed idee."

Snel vangen

De vrouw uit Breukelen die de zeehond gisteren zag, wist niet dat het dier snel gevangen moet worden. "Ze schakelde ons daarom niet direct in. Op de foto's die ze stuurde konden we de zeehond herkennen. Als iemand het dier ziet, willen we dit heel graag weten, want het is van belang om hem te laten afkoelen en te laten aansterken."



De zeehond is een zogenoemde ringelrob, een exoot. Hij is op eigen kracht naar Nederland gekomen, vermoedt Pieterburen.

Bekijk hieronder beelden van de zeehond in De Kwakel: