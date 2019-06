Schapen krijgen zomerlook: "Ze moeten wel schaduw hebben"

DEN BURG - Met dit warme weer is alleen ernaar kijken al verkoelend: bij boerderij de Waddel op Texel zijn ze begonnen met het scheren van de schapen. Boer Jan-Willem Bakker heeft er zo'n 450 rondlopen. Zijn scheerder hoopt er vandaag zo'n 200 onder handen te nemen: een megaklus in deze hitte.

"Dit is heel fijn voor ze", vertelt Bakker. "Maar die dikke vacht isoleert ook. Je hoeft dus niet te klagen als je ze zo ziet rondlopen. In de tropen hebben ze ook kleren aan die ze niet uit doen." Achter hem staan de schapen te wachten in een lange rij tot ze aan de beurt zijn.

Vetten smelten

Schaapsscheerder Gary is druk bezig. In een paar minuten tijd weet hij de schapen te ontdoen van hun vacht. "Dit is als een drug", lacht hij. "Als je eenn keer bent begonnen met schaapsscheren dan kom je elk jaar terug voor meer." De warmte is voor hem een vloek en een zegen. Het zweet parelt van zijn voorhoofd, maar de vacht laat beter los omdat de vetten een beetje smelten.

"Wij doen dit elk jaar in juni", zegt Bakker. "Het is dan meestal lekker weer. Nu ook: dat maakt het werken makkelijker."

Vocht op peil houden

Er wordt tussendoor genoeg water gedronken om het vocht op peil te houden. "Als de schapen geschoren zijn dan moeten ze wel schaduw hebben. Daarom laten we ze in dit weiland los, dan kunnen ze mooi schuilen achter die boet daar."

Er wordt nu gewerkt met achtkoppig team, maar alle handjes zijn welkom. "Wie eens wil zien hoe het gaat of wil komen helpen, is van harte welkom", laat Bakker weten.