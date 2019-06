Vijfde Nationale Herdenking MH17 op 17 juli in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - Voor de vijfde keer herdenkt Nederland de 298 slachtoffers van de aanslag op vlucht MH17 van 17 juli 2014. Dat gebeurt op woensdag 17 juli bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Minister-President Mark Rutte en Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, spreken tijdens de herdenking.

Nabestaanden uit binnen- en buitenland komen naar de besloten herdenking bij het monument in Vijfhuizen. Daar zullen de namen van de 298 slachtoffers worden voorgelezen, zal er gezongen worden en leggen jonge nabestaanden bloemen bij het gedenkteken. Van de slachtoffers kwamen er 193 uit Nederland.

De vlaggen van alle getroffen landen zullen tijdens de ceremonie bij het monument halfstok hangen. Aan boord van Malaysia Airlines vlucht MH17 zaten passagiers en bemanningsleden uit tien landen. Rond het tijdstip van de ramp wordt een minuut stilte gehouden.

298 bomen

Het Nationaal Monument MH17 bestaat uit 298 bomen die een lint vormen en een gedenkteken. Elke boom heeft een eigen naamplaatje met daarop de naam van één van de 298 slachtoffers. Het gedenkteken stelt een oog voor dat de hemel in kijkt. Een stalen wand, de zogenaamde wenkbrauw, staat voor de zwaarte van het verlies. In de stalen wand is een opening die voor hoop staat. Op een sculptuur voor de wand, de iris van het oog, staan ook alle namen van de slachtoffers.

Er zijn tien verschillende boomsoorten geplant voor de passagiers, een elfde is voor de 15 bemanningsleden.