Processierups rukt op in Amsterdam: 'We zitten helemaal onder, het is een drama'

AMSTERDAM - De eikenprocessierups is momenteel misschien wel het meest gevreesde insect van de provincie. Met hun miljoenen minuscule brandhaartjes kunnen ze behoorlijk wat irritatie veroorzaken bij mens en dier. Zo ook bij Theo en zijn dochter.

Theo bezocht afgelopen weekend de speelvijver in het Amsterdamse Bos met zijn dochter en haar vriendinnetje. Hij nam plaats onder een eikenboom en legde daar de handdoeken uit, de kinderen renden rond. Theo kreeg daar al last van zijn ogen, maar dacht dat het door de zonnebrandcreme was gekomen.

Lees ook: Explosie van processierupsen: "Op bijna elke eik zitten ze"

Huiduitslag

Bij thuiskomst sloeg de schrik toe; ze zaten allemaal van top tot teen onder de rode bultjes. "We zitten helemaal onder, het is verschrikkelijk. De kinderen hebben zelfs pijn aan hun voeten omdat ze over de haartjes hebben gerend die op de grond lagen. Het jeukt vreselijk. Het is gewoon een drama."

Boswachters waarschuwden al eerder voor de jeukrups. Bij de GGD is een meldpunt opgericht om gespotte nesten te melden. Bospaden waar ze aangetroffen worden, worden afgezet. Ook worden er bomen bespoten met biologisch bestrijdingsmiddel. Maar het probleem is de wind. De rupsen hebben miljoenen kleine haartjes, die je met het blote oog niet ziet. Deze worden gemakkelijk verspreid door een windvlaag.

Waarschuwing

Theo baalt ervan dat er nergens was aangegeven dat de rupsen hier op de loer liggen. "Ik had nergens het idee 'hier is gevaar'. Ik wist wel dat ze bestaan, maar niet dat het hier ook afspeelde." Een woordvoerder van het Amsterdamse Bos laat weten dat er waarschuwingsbordjes hangen en de plekken waar nesten zitten met roodwitte linten zijn afgezet, maar "rupsjes wandelen, ze verplaatsen zich. Dat maakt het bestrijden lastig."

Lees ook: Nu al maatregelen tegen oprukkende eikenprocessierups in Noord-Holland

Daarom wordt er aangeraden extra alert te zijn op plekken waar eikenbomen staan. Op de website van het Amsterdamse Bos is er veel informatie te vinden over wat je kunt doen als je toch de dupe bent geworden van de rups.