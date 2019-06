Paniek om drenkeling in Haarlem tijdens grote 112-storing: "Schokkende ervaring"

HAARLEM - Tijdens de 112-storing van gisteren was een man aan het verdrinken in de Schotersingel in Haarlem. "Twee vrouwen probeerden 112 te bellen, maar het werkte niet. Het duurde en duurde maar en ondertussen hebben drie helden de man kunnen redden", vertelt ooggetuige Viviane Guda.

De Amersfoortse paste op haar kleinkind in Haarlem en zat gistermiddag aan de rand van het water. Er was opeens paniek. Een man was aan het verdrinken in de singel. Twee of drie vrouwen probeerden 112 te bellen terwijl een voorbijganger het water indook om de man te redden. Later ging volgens Guda het gerucht dat de drenkeling niet kon zwemmen en onder invloed was.

112 werd maar niet opgenomen. De mensen bleven het proberen en na lange tijd - volgens Guda 'na een flinke poos' - stak eindelijk een vrouw haar vinger op. Ze had de meldkamer aan de lijn! "De ambulance kwam volgens mij pas na twintig minuten of een half uur. Toen was de man allang uit het water gered."

Wat Guda betreft hebben drie mensen een heldenrol vervuld. De man die het water indook, de vrouw die 'fanatiek' bleef bellen en een man die surfer bleek. "Dat was de vader van een vriendje van mijn kleinzoon. Hij had ervaring met verdrinking. Hij wist de man te stabiliseren toen die op de kant zat, maar wel veel water in zijn maag of longen had. "De man viel toen weg en werd blauw. Hij heeft zijn leven te danken aan de man die het water indook en de surfer."

Nog vol adrenaline blikt Guda terug op het incident. "Het was een schokkende ervaring. Het ging zo snel. Het slachtoffer was zo onder water verdwenen alsof er niets gebeurd was. En dan die ellendige storing bij 112."