Ontbreken van traplift gooit het leven van Stephanie (27) overhoop: "Noodgedwongen terug naar ouders"

ENKHUIZEN - De 27-jarige Stephanie Smid hoopte samen te kunnen wonen met haar vriend in hun nieuwe koophuis. Stephanie heeft de spierziekte AMC en kan daardoor niet zelf de trap op. Omdat de vergoeding voor een traplift nu is afgewezen door de gemeente Enkhuizen, is ze noodgedwongen een crowdfundingsactie gestart.

Voordat Stephanie en Lars hun woning kochten, woonde Stephanie jaren in een zorgcomplex in Grootebroek, tussen bewoners met een verstandelijke beperking. "Mijn vriend Lars heeft geen beperking en daarom was het daar sowieso geen plek voor hem om te wonen en ons leven te beginnen."

Dagelijks leven

Met haar spierziekte AMC (arthrogryposis multiplex congentia), kan Stephanie een gewoon leven leiden en gaat ze dagelijks naar haar werk. Ze heeft een elektrische rolstoel en krijgt 's morgen en 's avonds extra hulp. Maar wat dus niet gaat, is de trap op. Ze legt uit dat haar aanvraag is afgewezen door de gemeente, omdat ze uit 'vrije wil' een gelijkvloerse woning heeft verlaten. "Maar ik kan nu niet naar boven dus ik kan niet in mijn eigen huis wonen en slapen, dus ik slaap nu weer bij mijn ouders", aldus Stephanie.

Huis verbouwen

Een half jaar geleden kochten Stephanie en Lars hun huis in Enkhuizen en deden ze de nodige verbouwingen. Direct een geschikte woning vinden was lastig. "Uiteraard hebben we gezocht naar een geschikte woning, maar het is op de woningmarkt nu sowieso al moeilijk om een starterswoning te vinden", aldus Stephanie. De benedenverdieping is nu ingericht, maar voorlopig wonen ze noodgedwongen bij haar ouders.

Beide laten ze ook hun huurwoning achter. "Je zou denken dat we op die manier scheefhuur voorkomen en er weer twee woningen vrij zijn, maar dat lijkt niet mee te tellen in de beslissing van de gemeente."

'Ik doe zo mijn best'

Het verdriet staat Stephanie nader dan het lachen: "Ik vind het demotiverend. Ik doe zo hard mijn best om naast mijn ziekte een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Ik heb gestudeerd en ik werk. Dan koop je vervolgens een huis en kan je er niet in wonen."

Om toch het geld voor de traplift bij elkaar te krijgen, begint ze nu noodgedwongen een crowdfundingsactie. "Er is acht duizend euro nodig voor de lift die ik nodig heb. Ik kan door mijn ziekte mijn benen niet goed buigen. Daarom kunnen we geen tweedehands exemplaar kopen, want ik heb een speciale lift nodig", legt ze uit.

De gemeente Enkhuizen heeft tot op heden nog niet gereageerd op het verhaal van Stephanie maar laat weten later met een reactie te willen komen.