Potloodventer actief in Haarlem

HAARLEM - De politie is gisteravond op zoek geweest naar een potloodventer rond de Kleverlaan. Er waren twee meldingen over binnengekomen van een man die zijn broek liet zakken. De man is niet aangetroffen.

De politie was groot uitgerukt en speurde met een aantal politiewagens naar de man. Een politiehelikopter was bezig met een surveillance in de lucht en is bijgesprongen. De helikopter vloog rond negenen meerdere rondjes boven Haarlem-Noord. En dat viel behoorlijk op omdat de mensen vanwege de hitte ramen en deuren open hadden staan.

Dezelfde buurt in Haarlem-Noord is de afgelopen jaren opgeschrikt door een aantal van dergelijke incidenten.