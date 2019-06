De Peiling: Moeten werkgevers met deze hitte een tropenrooster invoeren?

NOORD-HOLLAND - Het is bloedheet vandaag. Veel scholen hanteren een tropenrooster. Vind jij dat werkgevers bij deze hoge temperaturen ook een tropenrooster moeten invoeren?

Warm op het werk

Op kantoren en in winkels zonder airco is het vandaag afzien voor het personeel. Ook in fabriekshallen en op de bouwplaats is het geen pretje met temperaturen boven de 30 graden. Volgens de Arbowet mag de temperatuur op de werkplek niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Als het extreem warm is, moet een werkgever verplicht maatregelen nemen.

Werken noodzakelijk?

Bij hitte moet je werkgever nagaan of werken in de warmte wel echt noodzakelijk is. Een werkgever kan personeel laten rouleren; dus taken op de warmste plekken afwisselen met koelere klussen. Daarnaast moet de werkgever koude dranken aanbieden en de werknemer moet beschikking krijgen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor werk in de buitenlucht valt dan te denken aan zonnebrandcrème en hoofdbescherming.

Kantoorwerk tot 28 graden

Of het te warm is om te werken hangt van de lichamelijke inspanning af die een werknemer moet leveren. Licht kantoorwerk is nog wel te doen tot een temperatuur van 28 graden. Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26 graden, maar dan moet er wel sprake zijn van een “duidelijk voelbare luchtstroom”. Anders kan beter een grens van 25 graden aangehouden worden. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt mét luchtstroom een maximum van 25 graden en zonder luchtstroom 23 graden.

Hittestress

Of het bij jou op het werk te heet is om te werken kun je berekenen op met deze hittestresscalculator van vakbond FNV. Door gegevens in te voeren zoals de temperatuur op de werkplek, je kleding en de luchtstroom wordt bepaald of werken nog verantwoord is.

Tropenrooster?

Als de warmte op de werkplek moeilijk of niet te beperken is, kunnen werkgevers een tropenrooster kunnen invoeren. Zo’n rooster kan bestaan uit aangepaste werktijden, een verkorting van de werktijd en extra pauzes. Vind jij dat op een dag als vandaag zo'n tropenrooster ingevoerd moet worden of niet? We horen het graag van je!

