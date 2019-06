Te veel lood in grond van twee West-Friese speeltuinen

HOORN - Bij twee van de ruim 370 speelplekken die de regio West-Friesland de afgelopen tijd heeft onderzocht, blijkt een te hoge concentratie lood in de bodem te zitten.

Het gaat om de openbare speelplaats aan de Nassaustraat in Enkhuizen en de speelplek Achter de Vest in Hoorn. Bij deze twee speeltuinen is een te hoge concentratie lood vastgesteld die mogelijk schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Op 29 andere speelplekken is een verhoogde hoeveelheid lood gevonden, wat niet direct om maatregelen roept maar wel in de gaten gehouden wordt.

Geen grond in mond stoppen

De gemeente Enkhuizen en Hoorn gaan kijken naar een passende aanpak om het loodgehalte terug te dringen. Hierbij worden opties genoemd om de grond te vervangen met schone grond of de grond af te dekken zodat kinderen de grond niet in hun mond kunnen stoppen.

Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar lood in speeltuinen. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze de grond van een speeltuin in hun mond stoppen of hun handen niet wassen na het spelen met de grond. Het binnen krijgen van een grote hoeveelheid lood heeft volgens het RIVM mogelijk een nadelig effect op het leervermogen van kinderen.

De West-Friese gemeenten hebben allemaal een speciale loodpagina ingericht met daarop alle speeltuinen waar een verhoogde concentratie lood is aangetroffen.