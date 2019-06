Treinverkeer van en naar Schiphol weer volgens dienstregeling

SCHIPHOL - Vanwege een brandmelding in de Schipholtunnel hebben er vanochtend tijdelijk geen treinen van en naar Schiphol gereden. Het treinverkeer werd stilgelegd toen er onder een trein rook werd gezien.

Dat meldt Officier van Dienst Serge op Twitter. Hij laat ook weten dat de sporen rond de luchthaven inmiddels zijn vrijgegeven en dat de dienstregeling kan worden hervat.





Op een foto van een reiziger is te zien hoe de brandweer op het perron van station Schiphol Airport het probleem probeert te verhelpen. Gezien de aanwezigheid van een brandslang lijkt het erop dat er daadwerkelijk is geblust.

NS zelf spreekt nog van een mogelijke brand, maar gedupeerde reizigers krijgen ook van de klantenservice inmiddels te horen dat de sporen weer zijn vrijgegeven. Volgens het bedrijf 'rijden de treinen weer normaal' rond 10.45 uur.

Toeristen

Ondertussen wordt er vanuit een stilstaande trein geklaagd: "Als we dan een half uur stilstaan bij Schiphol, zou in het fijn vinden als de machinist even omroept wat er precies aan de hand is. Ook fijn voor de toeristen in de trein", aldus een gepikeerde treinreiziger op Twitter.