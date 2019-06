Onderzoek bij pinautomaat in Amstelveen na verdachte situatie

AMSTELVEEN - Mogelijk is voorkomen dat een pinautomaat aan de Groenhof in Amstelveen vanmorgen vroeg is opgeblazen.

Na een melding dat er twee personen 'zaten te rommelen' bij de geldautomaat van de ABN-AMRO ging de politie een kijkje nemen. Eenmaal ter plaatse waren de twee er alweer vandoor op een scooter.

De omgeving rond de pinautomaat werd voor de zekerheid door de politie afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek.

Ook de pinautomaat werd uit de muur gelicht voor onderzoek. Er is in ieder geval geen explosief aangetroffen, laat de politie weten.