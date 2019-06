KPN-topman stapt op, maar 'niet vanwege grote netwerkstoring'

Volgens de verklaring van KPN liggen "dringende familiaire redenen" ten grondslag aan zijn beslissing. Ibarra gaat terug naar Italië. De komende drie maanden gebruikt hij om de overdracht naar een opvolger soepel te laten verlopen. Wie Ibarra opvolgt, is nog niet bekend.

Oorzaak onduidelijk

Het is nog onduidelijk hoe de storing in het telefoonverkeer van KPN gisteren is ontstaan. Joost Farwerck, lid van de raad van het bestuur van KPN, zei gisteren tegen Nieuwsuur dat de storing niet het gevolg lijkt te zijn van een hack. Volgens hem waren er zogeheten back-ups om de storing op te vangen, maar die werkten niet.

Minister

De directie van KPN moet vandaag op het matje komen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Ferd Grapperhaus wil er zeker van zijn dat het vandaag niet weer misgaat. Ook de Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet.