Dronken grachtzwemmers laten politie, ambulance en brandweer voor niets komen

HAARLEM - Er is gisteravond twee keer 112 gebeld omdat er iemand in het water zou zijn gevallen bij de Zijlvest in Haarlem. Het bleken dronkenlappen te zijn die een duik namen in de gracht.

Volgens een getuige ging het om dronken zwervers. Het gebeurde rond 21.30 uur. Eerst werd er gebeld voor één dronken man en toen de hulpdiensten net weer weg waren van de plek, besloot een andere man in het water te springen.

Strenger optreden

Er zit een loctie van het Leger des Heils vlakbij, aan de Zijlsingel. De portier zou gevraagd zijn 'strenger op te treden' áls het een van zijn bewoners was. Er is niemand aangehouden.