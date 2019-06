Politie Amsterdam wil opheldering na 112-storing: "Dit is onacceptabel"

AMSTERDAM - De politie Amsterdam noemt de telefoonstoring die vandaag het noodnummer onbereikbaar maakte "onacceptabel". In reactie op de storing zette de politie "alle beschikbare middelen" in om de veiligheid te blijven garanderen, maar voorop staat voor hen dat deze situatie zich nooit voor had mogen doen.

Doordat het netwerk van KPN niet functioneerde, lag een groot deel van het Nederlandse telefoonverkeer plat en was ook het noodnummer (112) tijdelijk niet bereikbaar. De politie moest in allerijl alternatieve noodnummers regelen zodat er toch meldingen van noodsituaties kon worden gedaan.

Buitengewoon vervelend

Dat de meldkamer lange tijd onbereikbaar was, begrijpt politiewoordvoerder Jelmer Geerds niet. "Hoe dat kan, is een vraag die wij ook hebben. Dit was een buitengewoon vervelende situatie."

De politie kan moeilijk inschatten of er Amsterdammers in de problemen zijn geraakt. "Op dit moment is dat niet bekend, maar ik wil het ook niet volledig uitsluiten", zegt Geerds. Wel was er flink overlast op station Amsterdam Centraal doordat er minder treinverkeer mogelijk was naar Utrecht.

Onacceptabel

In reactie op de storing zette de politie "alle beschikbare middelen" in om de veiligheid te blijven garanderen, onder andere door extra agenten en andere hulpdiensten de straat op te sturen en alternatieve noodnummers op te zetten.

Geerds neemt geen blad voor de mond en vraagt om opheldering. "Laat het heel helder zijn: 112 moet altijd bereikbaar zijn, dat vinden wij ook. Dat is zelfs wettelijk geregeld dus dit is voor ons ook onacceptabel. Wij willen de veiligheid kunnen waarborgen en hulpverlening kunnen bieden aan zij die het nodig hebben. Dus wij willen ook heel graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden."