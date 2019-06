Dertig cent verhoging parkeertarief onaanvaardbaar voor winkeliers in Heemstede

HEEMSTEDE - De Heemsteedse gemeenteraad beslist deze week of ze het parkeertarief in de winkelstraten Binnenweg en Raadhuisstraat met 30 cent verhoogt. Pure diefstal, vinden de winkeliers die hun etalageramen beplakt hebben met actieposters.

Willem van Dam van de winkeliersvereniging is laaiend. "Je probeert je klanten te verwennen en de gemeente vult de tekorten ermee." Volgens de winkeliers wil de gemeente alleen maar het tekort in de gemeentelijke begroting dichten met de extra inkomsten van parkeergelden.

Hilde Slagter van een drankwinkel probeert samen met Van Dam de politieke partijen op andere gedachten te brengen. Ze berekent dat van de 4 ton die na al aan parkeergelden wordt geind door de gemeente, na aftrek van de parkeerwachten, veel geld overblijft. "We zijn al een beetje een sponsor van de gemeente", vindt Slagter.

"We hebben de klanten uit Bloemendaal, Hillegom, Haarlem en Hoofddorp zelfs echt nodig om die 200 winkels hier in stand te houden", benadrukt Slagter. Behalve in het Haarlemse centrum zijn in de omliggende winkelgebieden veel lagere parkeertarieven of helemaal niet.

'Niet eerlijk'

Vooral dat er in Heemstede zelf in een andere winkelstraat helemaal geen parkeertarief wordt berekend, vindt Van Dam 'niet netjes en eerlijk'.

Donderdag vergadert de Heemsteedse gemeenteraad over de Kadernota, waarin het college van B&W de tariefverhoging heeft voorgesteld.