Zaanstad hoort problemen Poelenburg op bijzondere manier aan: "Al zwetend op de bierfiets"

ZAANSTAD - Elke drie maanden komt de gemeente langs bij bewoners van de wijk Poelenburg om hun problemen aan te horen. Gisteren kwamen de fietsproblemen op een toepasselijke manier aan de orde: zwetend, in de hitte op een bierfiets.

De klankbordgroep Poelenburg heeft twaalf gevaarlijke situaties in de wijk in kaart gebracht, waar al fietsend langs wordt gereden "We hebben heel veel problemen met snel rijdende auto's", vertelt Gertjan Welgemoed namens de klankbordgroep. "We hebben fietspaden die door auto's worden gebruikt, onoverzichtelijke kruisingen en dito rotondes, en zo nog wel het een en ander."

Zweten

Met het warme weer is het zweten op de bierfiets. "Maar we hebben veel pk's", zegt wethouder van verkeer Gerard Slegers. "Dus we verdelen de pijn."

De gemeente gaat kijken of ze iets kunnen doen met de problemen van de bewoners. "Daar gaan we intern over praten", vertelt Slegers. "En kijken of we daar een oplossing voor kunnen creeëren."