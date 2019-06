Extra bedden op spoedeisende hulp Zaans Medisch Centrum

ZAANDAM - Het Zaans Medisch Centrum zet vijf bedden extra bij de spoedeisende hulp. Specialisten van het ziekenhuis moeten tot nader order blijven werken. Dit vanwege de grote KPN-storing die onder meer 112 lange tijd onbereikbaar heeft gemaakt. Sommige patiënten meldden zich vanmiddag noodgedwongen bij het ziekenhuis.

Verloskundige Sara is ook naar het ziekenhuis gekomen. "De storing leverde een heleboel ellende op voor ons. Niemand kon ons bereiken." Ze hebben zwangere vrouwen per Whatsapp vertelt dat ze ook alleen via Whatsapp konden bellen, vertelt ze in onderstaande video.

Verstandskies

Mensen die problemen hebben, wordt gevraagd naar openbare gebouwen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen te gaan. Een man meldt zich vanmiddag bij de ehbo-post met zijn dochter. Haar verstandskies is 's ochtends getrokken en de wond bleef bloeden. "We hebben eerst geprobeerd de tandarts te bellen. Die krijgen we niet te pakken. Toen hebben we het noodnummer gebeld van het ziekenhuis. Kregen we ook niet aan de lijn. Toen zijn we in de auto gestapt en hiernaartoe gereden."

Kijk hier voor zijn verhaal:

Toeloop

Een woordvoerster van het ZMC vertelt dat er geen extra toeloop van patiënten is. Zij roept mensen op niet meteen naar het ziekenhuis te gaan, maar naar de huisartsenpost.

Luister maar naar woordvoerster Jolanda van der Walle: