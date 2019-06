Ambulancedienst Stede Broec op improvisatietour tijdens 112-storing

STEDE BROEC - Het is even improviseren geblazen tijdens de landelijke KPN-storing waarbij de noodnummers 112 en 0900-8844 niet bereikbaar zijn. Martijn Kwaak van de ambulance in Bovenkarspel staat paraat met zijn wagen om direct te vertrekken als er een melding komt. Dat gebeurde precies tijdens de opnames van NH Nieuws.

Door een grote storing bij KPN zijn er problemen met bellen, waardoor onder andere het noodnummer 112 en het politienummer 0900-8844 niet bereikbaar zijn.

"We maken dit niet vaak mee, zo'n grote storing. Dus we zijn inderdaad op de improvisatietour. De ambulance hebben we nu op de kazerne neergezet en mensen kunnen hierheen komen als er problemen zijn. Gelukkig doet onze apparatuur het wel. Die functioneert, dus wij houden op die manier contact met de meldkamer", aldus Kwaak.

Terwijl de verslaggever ter plaatse is, krijgt Kwaak een melding binnen en moet hij vertrekken. Het systeem lijkt daarmee te werken en burgers kunnen geholpen worden. "Ja, sorry, ik moet nu weg."