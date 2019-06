Reddingsbrigade Zandvoort over storing: extra boten op zee en voertuigen non-stop over strand

ZANDVOORT - De Reddingsbrigade in Zandvoort heeft vanmiddag en -avond extra boten en voertuigen op pad gestuurd om non-stop de strandgangers in de gaten te houden. Dit omdat de post niet bereikbaar is vanwege een 112-storing bij KPN-bellers.

Volgens Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade kunnen strandgangers snel voertuigen of boten aanspreken wanneer er iets aan de hand is. Voorlopig was dat aan het begin van de avond nog niet aan de hand. "U ziet. De meeste strandbezoekers genieten er nog van. Aan onze kant worden er wel extra stappen gezet."

Openbare

Brokmeijer roept mensen die in de problemen zijn, naar openbare gebouwen toe te lopen om hulp te krijgen. "Op die manier proberen we zichtbaar en beschikbaar te zijn", vertelt Brokmeijer.

Geluk bij een ongeluk is dat het vandaag maandag is en dat het strand relatief rustig is.