Uitslag eindexamens Calvijn College Amsterdam eindelijk binnen: een derde nog niet geslaagd

AMSTERDAM - Een derde van de leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam is niet geslaagd voor de eindexamens. De resultaten zijn zojuist bekendgemaakt door de school. Door een administratieve fout moesten 77 leerlingen bijna twee weken langer wachten op de uitslagen.

Vanmiddag zijn de leerlingen door de school op de hoogte gebracht van de uitslagen. 50 leerlingen zijn geslaagd, 26 leerlingen moeten een herkansing doen. Een leerling heeft zich teruggetrokken van het examen.

Gesprek

Alle leerlingen zijn op school uitgenodigd om hun persoonlijke situatie te bespreken. Met de leerlingen wordt doorgenomen welke vakken ze kunnen gaan herkansen en wanneer deze herkansingen plaatsvinden. Om de leerlingen te ondersteunen heeft de school extra lesdagen en examentrainingen ingepland.

De herkansingen vinden tot en met maandagochtend 1 juli aanstaande plaats. Maandagmiddag 1 juli horen de 26 of ze alsnog geslaagd zijn. Dinsdagavond 2 juli volgt de diploma-uitreiking.

Blij

Sonriza is een van de leerlingen die vandaag hoorde dat ze is geslaagd. Ze is hartstikke blij, laat ze aan AT5 weten. "Ik ben niet meer gefrustreerd nu ik de uitslag heb. Op de groepsapp met klasgenoten ging het helemaal los met felicitaties. Sommigen schreeuwden van blijdschap, was op voicememo's te horen."