Geen hinder op Schiphol door storing bij telefoonproviders

SCHIPHOL - De grote telefoonstoring heeft geen invloed op het vliegverkeer op Schiphol. Dat melden woordvoerders van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland aan NH Nieuws. Desondanks kunnen ook veel medewerkers op de luchthaven elkaar niet bereiken. Door een grote storing bij KPN zijn er problemen met bellen, waardoor onder andere 112 en 0900-8844 niet bereikbaar zijn.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wie de Koninlijke Marechaussee op Schiphol wil bellen via 112 of 0800-1814, krijgt door de storing niemand te pakken. Voor bellers met providers die wel werken kan er op de luchthaven gebeld worden met het lokale ambulance- en brandweer-noodnumer 020-6012222.

Inmiddels heeft de politie twee alternatieve nummers voor noodgevallen beschikbaar gesteld: Voor 112 bel: 088-6628240 en voor 0900-8844 bel: 088-9659630.

Volgens een woordvoerster van Luchtverkeersleiding Nederland is er geen hinder voor de luchtvaart. Het vliegverkeer onderhoudt contact met de luchtverkeersleiding via de radio en ook op het platform wordt er gecommuniceerd via portofoons.