'Bezwijken stalen ligger oorzaak instorten parkeergarage Wormerveer'

WORMERVEER - Het bezwijken van een stalen ligger is de oorzaak van de ingestorte parkeergarage in Wormerveer vorig jaar september. Een gedeelte van het gebouw boven de Dekamarkt begaf het en zorgde voor een ravage boven de supermarkt.

In de onderzoeksresultaten van Adviesbureau Hageman staat dat "een gedeelte is ingestort door het bezwijken van lassen aan het uiteinde van een stalen balk." De fout is ontstaan bij de "detailengineering van de constructie." Die constructie is onder verantwoording van aannemer Bouwers Van Braam-Minnesma uitgewerkt.

Instorten

Op 18 september 2018 stortte een deel van de parkeergarage op Plein 13 bij de DekaMarkt in Wormerveer in. Er vielen geen gewonden, maar de schrik zat er goed in.

Eerder werd al bekend dat er "ernorm is geprutst" bij de bouw van de garage, bleek uit documenten die in handen van NH Nieuws waren. Keer op keer zouden berekeningen en tekeningen van de constructie ontbreken, waardoor er "een onveilige situatie voor omwonenden, voorbijgangers en bouwmedewerkers" ontstond.

Lees ook: "Enorm geprutst" bij bouw van ingestorte garage Wormerveer

De parkeergarage werd in 2010 gebouwd. De directeur van de aannemer zegt alle verantwoordelijkheden te nemen voor het incident. "We hebben snel alle informatie over het werk verzameld. Dankzij een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen ligt er nu een gedegen herstelplan", legt Peter van Gelder van Van Braam-Minnesma uit in een persbericht.

Inmiddels wordt er gesleuteld aan het herstel van de parkeergarage. Het is de verwachting dat dit in de zomer van 2019 afgerond moet zijn.