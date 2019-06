Schiphol: nog geen hittemaatregelen nodig

SCHIPHOL - Op Schiphol zijn er nog geen extra maatregelen in verband met de hitte. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan NH Nieuws. Momenteel is het 31 graden op Schiphol, morgen komen daar nog een paar graden bij. Als het nodig blijkt, grijpt de luchthaven in.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wordt het te heet op Schiphol, dan treedt er hitteprotocol in. Tankwagens zullen dan met name taxibanen met water koelen om scheuren te voorkomen. Ook kan het asfalt te zacht worden waardoor er spoorvorming ontstaat of kunnen banen verzakken.

Koel houden

Volgens de woordvoerder zijn voor de passagiers extra waterpunten op de luchthaven en worden medewerkers op kantoren koel gehouden door mobiele airconditioners.

Een aantal jaar geleden mocht NH Nieuws mee met de watertankwagens om te zien hoe de banen werden gesproeid: