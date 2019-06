OM eist gevangenisstraf voor verkoop MDMA met dodelijke afloop

SCHAGEN - De officier van justitie heeft vier maanden cel geëist tegen de 32-jarige man die de harddrugs MDMA verkocht aan een minderjarige jongen in Schagen. De 17-jarige Lisa overleed in december vorig jaar door een overdosis van die drugs.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie licht in een reactie toe dat het hoog wordt opgenomen dat er MDMA werd verkocht aan minderjarigen. "Hij had kunnen vermoeden dat deze jongen het verder zou verdelen. Dat is ook gebeurd en dat is ook wat deze zaak zo ernstig maakt."

De 17-jarige leerlinge van het Regius College in Schagen en overleed na de inname van de drugs in het ziekenhuis. In de stad werd vol ongeloof gereageerd. De jonge Lisa werd op 7 december gecremeerd. In Dirkshorn gingen veel vlaggen halfstok ter nagedachtenis.

Naast de celstraf eist de officier van justitie ook nog een taakstraf van 180 uur.