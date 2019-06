Zo kan je wél contact leggen met hulpdiensten tijdens grote 112-storing

NOORD-HOLLAND - Door een landelijke telefoonstoring zijn er grote problemen met bellen, waardoor onder andere noodnummer 112 en politienummer 0900-8844 niet te bereiken zijn. Om in geval van nood tóch contact te kunnen leggen met de hulpdiensten, zijn er een aantal mogelijkheden.

Zo is er een alternatief telefoonnummer gedeeld. Mensen in nood die met spoed politie, brandweer of ambulance nodig hebben kunnen bellen met 088-6628240. Ook voor politienummer 0900-8844 is er een alternatief nummer: 088-9659630.

Lees ook: Politie geeft alternatief 112-nummer: 088-6628240

Als bellen niet lukt, zijn er nog onderstaande opties:

Ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau of brandweerkazerne.

of brandweerkazerne. Ga, als dat mogelijk is, zelf naar het ziekenhuis.

Er is veel meer politie op straat . Spreek ze aan als je hulp nodig hebt.

. Spreek ze aan als je hulp nodig hebt. Gebruik sociale media of Whatsapp om contact te leggen met de hulpdiensten.

De Reddingsbrigade in Zandvoort is extra aan het patrouilleren, te water en op het strand. Bij nood aan de kust, kan je ze aanspreken.

Lees ook: Storing bij telefoonproviders: ook 112 niet bereikbaar

Provider KPN bevestigt dat er een grote storing is. Het is niet duidelijk wat daar precies de oorzaak van is. Naast 112 en de politie zijn ook meerdere gemeenten uit de lucht, evenals het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.