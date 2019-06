Beemster krijgt eigen munt om 20-jarig bestaan te vieren

MIDDENBEEMSTER - Met een gouden tientje en een zilveren vijfje eert de koninklijke Nederlandse munt de 20-jarige aanwezigheid van de Beemster op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hoewel het nu een gewoon betaalmiddel is, denkt de burgemeester van de Beemster er niet over het muntje uit te geven: "Hij komt gewoon in de vitrinekast."

Met een harde klap slaat staatssecretaris Menno Snel vandaag het eerste gouden tientje in de Keyserskerk in de Middenbeemster. Bijzonder want het hele gebied staat op de munten afgebeeld. Ook burgemeester Joyce van Beek van de Beemster is in haar nopjes. "Geweldig dat we als de Beemster de eer hebben om op een munt te mogen prijken die gewoon van waarde is." Maar uitgeven zal de burgemeester de munt niet.

Het blijft dus een verzamelobject, en dat is misschien ook wel mooi want de Beemster zal binnenkort als gemeente verdwijnen als het fuseert met Purmerend. "De herinneringen blijven sowieso en zeker op deze munt", laat burgemeester van Beek aan NH Nieuws weten.