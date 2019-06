Hoe gaan Noord-Hollanders om met de eerste hete dag van het jaar?

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De eerste tropische zomerdag is een feit. Hoewel de lucht niet strak blauw was, kwam het kwik in Ouderkerk aan de Amstel zelfs hoger uit dan 32 graden.

De één heeft de ramen open, gordijnen laten wapperen. De ander heeft het huis potdicht zitten omdat de airco staat te loeien. Het is warm in Nederland, héél warm.

Er zijn een aantal mogelijkheden om de warmte meester te worden. Zo kun je natuurlijk de schaduw opzoeken, voldoende (koud) water drinken en zo min mogelijk bewegen. Anderen nemen een verkoelende plens in een nabijgelegen watertje

Lees ook: Heet, heter, heetst, maar records blijven uit

Veel mensen zijn wel fan van warmte, maar te warm is ook weer niet goed. "Het moet ook geen 36 graden zijn, dat is ook niet alles", aldus levensgenieter Richard de Kaaiman.

Mensen die het vandaag al te warm vonden kunnen zich maar beter voorbereiden voor morgen, dan wordt het namelijk nóg warmer.