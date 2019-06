Opbrengst vaatje haring: Carola helpt AVL met 70.000 euro

IJMUIDEN - Met een cheque ter waarde van 70.000 euro onder haar arm stapte Carola van 't Schip vanmorgen voor de verandering eens opgewekt het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis binnen. Carola lijdt aan melanoomkanker, waardoor de gang naar het Amsterdamse ziekenhuis voor haar de normaalste zaak van de wereld is. Zelden is er aanleiding een vrolijk gezicht te trekken. Maar vandaag wel.

Namens de stichting die haar naam draagt, CarolaHelpt, overhandigde ze een vaatje haring en de cheque aan professor Christan Blank. Blank is haar behandelend arts en gespecialiceerd in immuuntherapie, een behandelingwijze die Carola duidelijk goed doet. Hij gaat het geld besteden aan onderzoekop het gebied van immuuntherapie. Blank was opgetogen. "Fantastisch dat ze dit bedrag hebben verzameld. En dat op één avond!"

Die avond was de traditionele haringparty in brasserie & restaurant De IJmond in IJmuiden, waar het lokale bedrijfsleven zich verzamelde voor een avondje haringhappen. Op de veiling van een tonnentje nieuwe haring, de eerste na Scheveningen, werd het bedrag opgehaald.

Carola was er die avond zelf niet bij. Ze lag voor een spoedbehandeling in het AVL. Gelukkig ging het vandaag goed genoeg met haar om de haring en de cheque te overhandigen. "Mooi dat ik dit kan doen. En leuk ook dat professor Blank zo blij is. Hij is niet zo uitbundig en hoeft niet zo nodig in de schijnwerpers te staan, maar dit vond hij toch wel heel bijzonder."