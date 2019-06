Storing bij telefoonproviders: ook 112 niet bereikbaar

NOORD-HOLLAND - Door een grote storing bij KPN zijn er problemen met bellen, waardoor onder andere het noodnummer 112 en het politienummer 0900-8844 niet bereikbaar zijn. De politie gaat extra surveilleren op straat.

"Dit is wel een groot probleem", aldus een woordvoerder. "Het enige dat we kunnen doen is al onze dienstdoende politie-eenheden de straat opsturen en zoveel mogelijk surveilleren. We hopen natuurlijk dat deze storing zo snel mogelijk opgelost wordt, dat is onze grootste prioriteit."

Gemeenten kampen ook met de storing en laten via Twitter weten dat ze niet bereikbaar zijn. Het gaat onder andere om Purmerend, Beemster en Hilversum.

Providers

In Noord-Holland lijkt het zich vooral af te spelen in de regio Amsterdam en Zaandam en rondom Alkmaar. Op allestoringen.nl stromen de meldingen in razend tempo binnen. Ook andere providers zoals T-Mobile, Vodafone, Telfort en Ziggo lijken volgens de site problemen te ondervinden.

KPN zegt in een reactie dat er hard aan wordt gewerkt om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Volgens de provider is nog niet duidelijk waarom er niet of slecht gebeld kan worden.