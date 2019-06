Trekker vliegt in brand in Eemnes: vuur in wijde omtrek te zien

EEMNES - Een trekker is vanmiddag rond 15.00 uur aan de Noord Ervenweg in de Eemnesser Polder in brand gevlogen. Doordat het vuur snel om zich heen greep en ook het gemaaide gras in brand vloog, had de brandweer versterking nodig.

De trekker, die op het land bezig was met het persen van hooibalen, vloog door nog onbekende oorzaak in brand. Het vuur was in de wijde omtrek te zien. Niemand raakte gewond. De trekker kan als verloren worden beschouwd.