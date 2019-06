Zorgen om veiligheid kinderen bij woonwagencentrum door komst wegen: "Schandalig"

HOORN - De bewoners van het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg in Hoorn hebben slapeloze nachten. De gemeente heeft namelijk het plan om drie doorgaande wegen aan te leggen, dwars door hun woonterrein. Ook bewoner Tony van der Kooy vindt het vreselijk en is bang voor een toename van verkeer. "We vrezen voor de veiligheid van onze kinderen."

Het is al meer dan tien jaar geleden dat de bewoners van het woonwagencentrum voor het eerst te horen kregen dat er ideeën waren om het oude en nieuwe gedeelte met elkaar te verbinden middels bruggen voor gemotoriseerd verkeer.

Schandalige plannen

Al vanaf het begin van deze plannen hebben de bewoners hun zorgen geuit en aangegeven dat de veiligheid van hun kinderen met deze plannen in het geding komt. "We vinden de plannen eigenlijk schandalig. Wij vinden het ook onverantwoordelijk dat de gemeente dit toelaat. Het gaat tenslotte om de veiligheid van kinderen", aldus Dan der Kooy.

Toch lijkt de gemeente Hoorn zich volgens de bewoners weinig aan te trekken van hun zorgen. "We hebben al zoveel gesprekken met ze gehad, waaronder met de wethouder en de projectleider. We voelen ons gewoon niet gehoord."

Zelf de brandweer uitgenodigd

Volgens de gemeente zijn de plannen gemaakt om de brandveiligheid van de buurt te verbeteren en meer ruimte te bieden voor de brandweer als dit nodig is. Die zou er nu niet voldoende zijn. Iets waar Van der Kooy het niet mee eens is. Hij nodigde zelf de brandweer uit om de situatie te bekijken. Deze zou hem verteld hebben dat de komst van doorgaande wegen de situatie niet zou verbeteren. "Beide gedeeltes zijn al bereikbaar voor auto's en hulpdiensten", vertelde brandweer volgens Van der Kooy aan hem.

'Drie ton voor een project wat niemand wil'

Het project zou maar liefst drie ton gaan kosten. Het kamp snapt des te minder dat dit geld aan dit project moet worden besteedt. "Er is niet genoeg geld om een nieuw stuk woonwagencentrum aan te leggen, terwijl er mensen al heel lang op de wachtlijst staan. Maar er zijn zogenaamd wel tonnen beschikbaar voor brugverbindingen die niemand wilt. Dat vinden we wederom schandalig."

Vier politieke partijen vragen de gemeenteraad nu om uitleg. "Het is belangrijk om te weten waarom deze plannen er precies moeten komen. Wij snappen de zorgen van de bewoners", aldus Menno Jas van De Realistische Partij. Het is nog niet bekend wanneer het plan precies in ontwikkeling gaat. Dit zal de aankomende weken duidelijk worden.