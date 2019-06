Op de kade voor terugkeer bemanning Zr. Ms. Evertsen: "Half jaar is wel lang hoor"

DEN HELDER - De Marinehaven in Den Helder is vanmorgen volgestroomd met familie, vrienden en geliefden van de bemanning van de Zr. Ms. Evertsen. Het schip heeft het afgelopen half jaar als onderdeel van de NAVO-vloot gevaren op de Middellandse zee en de Zwarte Zee. Het lange wachten door de achterblijvers werd vanmorgen beloond.

De moeder van Anthonie is speciaal vanuit Spanje naar Nederland gekomen om haar zoon in haar armen te kunnen sluiten: "Ik heb hem heel erg gemist. Zes maanden is veel te lang. Maar hij heeft er zelf voor gekozen. Ik ga hem straks lekker knuffelen. Het is mijn baby", lacht ze.

"We hebben als stafschip van het permanente vlootverband van de NAVO gediend", vertelt commandant Sjoerd Feenstra van de Zr. Ms. Evertsen, "We zijn ook in de Zwarte Zee actief geweest. De interesse van de NAVO ligt momenteel vooral bij de oostelijke grenzen van het verdragsgebied."

Aan boord van het schip staat één van de bemanningsleden met een spandoek met daarop: 'Wat eten we?' "Dat vraagt hij altijd als hij thuiskomt", lacht zijn moeder op de kade. Ze heeft zelf ook een spandoek, met daarop het antwoord: 'nasi'.

Het vlootverband in de Middellandse zee en de Zwarte Zee moeten een signaal geven aan de Russen die actief zijn in het gebied. "Er is genoeg aanleiding om daar zichtbaar aanwezig te zijn", zegt Feenstra, dat klinkt heel spannend maar volgens de commandant gaan de landen zeer professioneel met elkaar om: "Het spannende zit vooral in de informatiebeveiliging. We schermen bijvoorbeeld WIFI-netwerken en telefoonverbindingen daarom goed af."

De Evertsen kreeg vandaag nog hoog bezoek. Koningin Máxima, die het schip in 2003 doopte, kwam aan boord en sprak met de bemanning. Op de kade werd het één groot feest toen de bemanning het sein kreeg dat ze van boord kon.