Smogalarm: morgen ook in Noord-Holland kans op slechte luchtkwaliteit

NOORD-HOLLAND - In heel Nederland bestaat morgen de kans op smog door ozon en dus op een slechte luchtkwaliteit. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Vanaf maandagmiddag is er vooral in het oosten van het land al kans op.

Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is, aldus het RIVM.





Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het verschijnsel kan volgens het RIVM leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen, zegt het instituut.

Op woensdag is er ten zuidoosten van de lijn Arnhem - Eindhoven nog een kleine kans op smog.