Amsterdam biedt waarschijnlijk volgend jaar excuses aan voor slavernijverleden

AMSTERDAM - Amsterdam moet de eerste gemeente in Nederland gaan worden die excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Zeven partijen dienen vandaag een initiatiefvoorstel in voor formele excuses op 1 juli 2020, tijdens Keti Koti. Het college is positief over het initiatief.

Dat meldt AT5 na berichtgeving van Het Parool. DENK diende ruim een jaar geleden een motie in om toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen tijdens Keti Koti formele excuus te laten aanbieden.

Van Aartsen zei toen dat hij niet vond dat Amsterdam excuses diende aan te bieden. "Ik denk dat Amsterdam vooral moet laten zien dat we nu echt mensen als mensen zien", zei hij daar toen over.

Maar nu lijken de excuses er dan toch te gaan komen. "Daar zijn we heel blij mee", vertelt Mourad Taimounti, fractievoorzitter van DENK, aan AT5.

"Maar dit is niet iets wat ik op mijn conto heb. Dit is iets partijoverstijgends, iets gezamenlijks, voor ons Amsterdammers. Het is een feit dat Amsterdam slavenhandel heeft gefaciliteerd. Dan is het een kwestie van erkennen als gemeente of overheid dat je ergens deelgenoot van bent geweest", zegt Taimounti.

"Er is niets beter dan dat je erkent wat er gebeurd is, zodat je het een onderdeel maakt van de bewustwording", benadrukt Taimounti het belang van de excuses, die volgens hem verder gaan dan alleen het uitspreken ervan.

Andere kant van het verhaal

"Het zou fantastisch zijn als onze burgemeester de excuses op een mooie wijze uitspreekt. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld schoolboeken en musea. Dat niet alleen het mooie, het rijke en de VOC-schepen belicht worden, maar ook de andere kant van het verhaal. Zodat het een onderdeel wordt van de geschiedenis, niet een pagina die één keer per jaar herdacht wordt."