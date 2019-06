Gemeentewapen komt tot leven: show van zeven babyzwaantjes in Heemstede

HEEMSTEDE - Een zwanenfamilie met maar liefst zeven pullen zwemt door de Blekersvaart en omgeving in Heemstede. Onze verslaggever legde de optocht vast. Op de beelden lijkt het net alsof het gemeentewapen van het dorp tot leven is gekomen.

In dat wapen zijn zeven vogelachtigen afgebeeld, fantasievogels die canettes of ook merletten worden genoemd. In praktijk worden de vogels vaak ook eenden of zwanen genoemd. Vergelijk het zelf maar:

Tekst gaat verder onder de foto:



Geschiedenis

Heemstede kent een lange geschiedenis met zwanenfamilies. Een enkele inwoner raakt zelfs voor het leven gehecht aan de beesten, zoals te zien is in dit verhaal. Deze vriendschap tussen mens en dier kreeg een happy end.

En als het misgaat met die zwanenfamilies, al dan niet door eigen toedoen, dan komen ze in het nieuws.

Tafereel

Maar meestal leveren de zwanen mooie verhalen en schattige beelden op. Vooral in Heemstede, waar zeven zwanen in het gemeentewapen wonen. Kijk maar naar eens naar dit tafereel: