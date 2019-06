Schildpad zwaargewond na metershoge val van Fort bij Edam: donaties gevraagd

EDAM - Een schildpad is vorige week zwaargewond geraakt toen hij van het dak van het Fort bij Edam viel en vijf meter lager ondersteboven terechtkwam. Om de kosten voor de dierenarts te dekken, roept de schildpaddenopvang haar volgers donaties te doen.

Na de val werd het reptiel met spoed naar Vogel- en Dierenopvang De Bonte Piet in Midwoud gebracht. Daar heeft hij pijnstillers gekregen, want een breuk in een schild is voor een schildpad net zo pijnlijk als een gebroken arm voor een mens.

"Vrijdag is hij opgehaald door de schildpaddenopvang", vertelt een medewerkster van de Bonte Piet. Inmiddels wordt de gewonde schildpad opgevangen in het Friese Harkema, waar experts zich over hem ontfermen.

Populaire dumpplek

"Hij is op het fort geklommen, en vijf meter gevallen", vertelt vrijwilliger Gerard van der Wijk van de Friese opvang. Het Fort bij Edam is een populaire plek om afgedankte schildpadden hun vrijheid te gunnen, weet hij. "Omdat daar water is."

"Helaas is het dumpen van schildpadden al vanaf de jaren zestig bezig. Veel mensen die hun schildpad niet meer willen, denken dat ze goed doen door 'm los te laten in de natuur. Maar de waarheid is anders: het zijn exotische dieren, dus uiteindelijk gaan ze aan de wandel om een betere plek te zoeken."

Epoxyhars in plaats van gips

De Edammer schildpad heeft een breuk op z'n bovenste schild, vertelt Van der Wijk: "Dat hebben we in de epoxyhars gezet: dus in plaats van gips - want dat lost op in water - gebruiken wij epoxy-hars. Daarmee kunnen we het losse stuk fixeren. Dus nu moet de tijd de breuk helen."



Bekijk hieronder een video die we maakten op de Dag van de Schildpad. Let op: tekst loopt door onder video.



Hoewel de schade aan het schild ernstig oogt, zien ze in de Groningse opvang veel schrijnender gevallen langskomen. "Bij deze is slechts van de achterkant een stuk afgebroken, maar we krijgen ook heel veel aangereden schildpadden binnen, en die zijn er vaak veel erger aan toe."

Overspoeld met schildpadden

Om het schild van het Edammer exemplaar te repareren, vraagt de schildpaddenopvang dus om donaties. "Kunnen jullie als volgers a.u.b. helpen de kosten voor vervoer en dierenarts", spreekt de opvang haar volgers op Facebook aan. "We worden namelijk weer overspoeld met gevonden schildpadden."

Volgens Van der Wijk krijgen ze vooral met warm weer wel zo'n tien á twintig verweesde schildpadden per dag binnen. "Inmiddels is er aardig wat geld opgehaald, dus we kunnen de Edammer schildpad sowieso helpen, maar er komen de komende periode nog velen van deze gevallen binnen. En we leven van donaties."