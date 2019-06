Nico (61) zwemt 22 km mee met Maarten van der Weijden: "Wat is dit ontroerend"

OBDAM - Het einde is in zicht. De barre zwemtocht van Maarten van der Weijden zit er bijna op en vanavond arriveert hij in Leeuwarden. Nico Konijn (61) uit Obdam zwom per startplaats twee kilometer mee met Maarten en is ervan overtuigd dat de Alkmaarder het gaat halen. "Die ga je niet meer uit het water halen. Maarten gaat het absoluut redden."

Patricia Nagelkerke van NH Radio sprak vanmiddag live met Nico Konijn, toen hij net uit het water stapte na de twintigste kilometer. Het zijn volgens Nico 'ups en downs', tijdens de - voor hem al - barre zwemtocht. "Maar het gaat voornamelijk heel erg goed. Je lichaam protesteert alleen af en toe tegen de afstand."

Vooral de vele toeschouwers aan de waterkant maken veel los bij Nico en de andere meezwemmers. "Dat is niet te beschrijven. Je raakt er helemaal ontroerd van af en toe. Het doet je zoveel goeds, daar krijg je echt een energieboost van. Het is heel erg indrukwekkend."

'Maarten gaat het sowieso halen'

Nico ervaart het voor hemzelf al als zeer intensief, laat staan hoe dat voor Maarten moet zijn. "Het is voor hem een onmenselijke tocht. Maar als je hem ziet zwemmen, dan zie je dat hij een goede slag heeft. Hij kan nog zwaaien en hij gaat redelijk snel. Die ga je niet meer uit het water halen, die man gaat het echt redden."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte over Nico zijn trainingen in het West-Friese water:



Inmiddels heeft Nico zelf al vierduizend euro opgehaald en is daar ontzettend blij mee. "Maar doneren kan nog. Het is echt de moeite waard."

Nog even doorbijten

Aan het einde van de middag zwemt Nico weer mee met Maarten, richting de finish. Ze zwemmen dan voor hem uit. Hoe kunnen we je herkennen, vraagt Patricia Nagelkerke aan Nico: "Ik zit in de laatste groep en ben waarschijnlijk ook de allerlaatste die nog in het water ligt", grapt hij. Maar dat mag voor hem de pret niet drukken. Hij belooft door te bijten tot het einde.

Luister hier het volledige audio-interview op NH Radio van Patricia Nagelkerke en Nico Konijn: