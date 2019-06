Kop-staartbotsing op A4: auto 'verdwijnt' tussen twee vrachtwagens

HAARLEMMERMEER - Bij een kop-staartbotsing op de A4 is vanmiddag een personenauto geplet tussen twee vrachtwagens.

De auto reed tegen de voorste vrachtwagen aan, waarna een bakwagen er achterop botste en de personenauto gedeeltelijk onder de voorste vrachtwagen drukte.

Het ongeluk gebeurde tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet duidelijk.

Het ongeval veroorzaakt hinder op de snelweg.