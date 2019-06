Burgemeester Hoorn over verdachte in verkrachtingszaak: 'Eerst feiten op een rij'

HOORN - De 29-jarige man die donderdag is aangehouden en verdacht wordt van de verkrachting van een 23-jarige vrouw, is volgens de Telegraaf al eerder veroordeeld voor een verkrachting van een 16-jarig meisje in Hoorn. Burgemeester Nieuwenburg wil nog niet op die bewering van de krant ingaan. "Ik wil benadrukken dat het om een verdachte gaat", zegt hij tegen NH Nieuws.

Tijdens een proefverlof in 2014 verkrachtte hij een 16-jarig meisje, eveneens uit Hoorn, meldt het dagblad vandaag.

Lees ook: 'Verdachte brute verkrachting Hoorn eerder veroordeeld voor verkrachting 16-jarige'

Volgens de krant gaat het om Mourad T., maar dat kan de politie vanwege het lopende onderzoek niet bevestigen. Het OM zegt niet te kunnen 'bevestigen of te ontkennen' of het om T. gaat.

'Eerst feiten op een rij'

NH Nieuws heeft burgemeester Jan Nieuwenburg om een reactie gevraagd. Ondanks dat hij niet op de zaken vooruit wil lopen met betrekking tot de geruchten rondom de genoemde verdachte, kan hij wel het volgende zeggen: "Dit nieuws leeft in de stad, zeker onder jonge vrouwen en hun ouders. Ik wil wel benadrukken dat het om een verdachte gaat. Het is nu aan politie, OM en uiteindelijk de rechter om een oordeel te vellen over de feiten. Als er inderdaad sprake is van een strafblad, is het aan de rechter om dat mee te wegen."

Lees ook: Man (29) aangehouden voor gewelddadige verkrachting Hoorn

De VVD Hoorn sluit zich aan bij de burgemeester. "Eerst moeten we de feiten op een rijtje krijgen. We gaan niets roepen voordat we zeker weten wat de achtergrond is. Het gaat nu inderdaad nog om een verdachte. We moeten de politie eerst hun werk laten doen", aldus fractievoorzitter Chris de Meij.